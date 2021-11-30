Губернатор — о песчаном карьере под Рязанью: Нужно проработать все «за» и «против»

Губернатор Николай Любимов высказался о разработке карьера по добыче песка под Рязанью. Против реализации проекта рязанским ООО «Авангард» и подмосковным АО «Порт Коломна» активно выступают жители сел Заокское и Коростово, в окрестностях которого и располагается участок. Экспертная организация, изучив материалы, обратила внимание на нарушения законодательства, в том числе на отсутствие экологического исследования. В итоге проект направлен на доработку.

Любимов признал, что в обществе «есть напряжение» и призвал учесть мнение людей:

«Каким бы хорошим не был инвестор и перспективным потенциальный проект, интересы жителей для меня важнее», - заявил Любимов.

При этом губернатор однозначно дал понять, что от проекта карьера власти не отказываются. Он только поручил сделать то, что должно было быть сделано и без специальных поручений.

«Необходимо взять паузу и еще раз внимательно проработать все «за» и «против». Надо тщательно изучить доводы населения, экспертов, сам проект строительства карьера», - цитирует Любимова пресс-служба областного правительства.

Чтобы выработать «правильное, грамотное решение»,глава региона поручил своим заместителям Светлане Горячкиной и Дмитрию Филиппову совместно с чиновниками на местах проанализировать все возможные варианты действий.