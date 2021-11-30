Замглавврача БСМП: Новый коронавирус в Рязани лечится не легче, чем старый. Фото: Олег ЗОЛОТО

В настоящее время клинически коронавирус протекает не легче, чем до этого. Об этом сказала заместитель главного врача по клинико-диагностической работе рязанской БСМП Екатерина Шурпо.

«Да, у нас появились лекарства, отработаны схемы лечения, но все равно есть пациенты, которые болеют крайне тяжело, и на которых уже наше отработанное лечение действует плохо», - цитирует врача телеканал «Ока».

Сейчас Россия не принимает прилетевших из девяти государств Африки, а также Гонконга из-за нового штамма - омикрона. По словам ученых, если новая мутация не кардинально отличается от дельта-штамма, то вакцина «Спутник V» с ним справится.

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