В Рязани от коронавируса скончался мужчина, которому было всего 34 года

Во вторник, 30 ноября, министерство здравоохранения Рязанской области подтвердило смерть от COVID-19 еще 20 человек. Вместе с тем в оперативной группе уточнили, что скончались они еще в августе и сентябре 2021 года. До настоящего времени проводились подтверждающие судебно-медицинские экспертизы.

Речь идет о 73-летнем мужчине, скончавшемся в августе.

Также в списке восемь мужчин – 34 года, 53 года, 56 лет, 68 лет, 72 года, 75 лет, 79 лет, 80 лет и 11 женщин – 53 года, 58 лет, 61 год, 66 лет, 69 лет, 71 год, 74 годе, 79 лет, 84 года, 84 года, 88 лет. Эти люди умерли в сентябре.

Всего пандемия в Рязанской области, по официальным данным, унесла жизни 1968 человек.