В поликлинике №10 в Рязани сняли огромную очередь. Фото: паблик "Рязань".

В Рязани в очередной раз сфотографировали огромную очередь в медицинском учреждении. На этот раз в объектив попала поликлиника №10, расположенная на улице Крупской в Московском районе Рязани.

«Днем работал один терапевт, а вечером три. Очередь в две стороны», - написал аноним и приложил снимок.

Ранее сообщалось, что в рязанской поликлинике №2 очередей нет, но дозвониться до регистратуры невозможно (читать подробнее и смотреть видео).

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