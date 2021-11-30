Приговор по делу экс-мэра Сергея Карабасова огласят 15 декабря 2021 года.
30 ноября в Рязани состоялся очередной судебный процесс по делу «детской площадки», а также бывшего мэра Сергея Карабасова и начальника управления ЖКХ Игоря Ковалева. Тоже бывшего.
Во время прения сторон адвокаты подсудимых настаивали на невиновности своих клиентов, а прокуратура наоборот настаивала на их «организации хищения путем
растраты». Видимо потому, что на эту ситуацию обратил внимание сам президент Владимир Путин после слов журналистки Ирины Чепелевой.
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