Приговор по делу экс-мэра Сергея Карабасова огласят 15 декабря 2021 года.

30 ноября в Рязани состоялся очередной судебный процесс по делу «детской площадки», а также бывшего мэра Сергея Карабасова и начальника управления ЖКХ Игоря Ковалева. Тоже бывшего.

Во время прения сторон адвокаты подсудимых настаивали на невиновности своих клиентов, а прокуратура наоборот настаивала на их «организации хищения путем

растраты». Видимо потому, что на эту ситуацию обратил внимание сам президент Владимир Путин после слов журналистки Ирины Чепелевой.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!