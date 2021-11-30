У Полетаевского рынка в Рязани рухнула новогодняя ель. Фото: Dmitry Taras.

Утром 30 ноября на улице Гагарина упала новогодняя ель. Установили ее возле торгового центра «Полетаевский». Отметим, что это одна из живых новогодних елей. Рязанские чиновники больше предпочитают деревья из пластмассы. Одну из них недавно установили в Наташином парке.

Всего в 2021 году к правднику установят более 35 новогодних деревьев. Их украсят шарами и гирляндами.

Ранее администрация Рязани дала развернутый комментарий о деревопаде в десятке мест и об усилении ветра (подробнее).

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