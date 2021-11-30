Участок дороги «Золотого кольца» рязанского региона перейдет в федеральную собственность

Внутренний туризм становится прерогативой федерального центра? Рязанские дороги "Золотого кольца" будет финансировать столица. Фото из архива "КП".

Дорога между населенными пунктами Кобылинка и Верещугино в Клепиковском районе в скором времени станет федеральной - об этом представитель регионального минтранса сообщил на губернатора Николая Любимова в соцсети «ВКонтакте».

Временной мерой по приведению автотрассы в надлежащее состояние летом 2021 года стали работы по ликвидации аварийных выбоин и просадок. Причина передачи в собственность федералов банальна: область не справляется с финансированием масштабных работ по ремонту и содержанию.

Напомним, что ранее аналогичная процедура была проведена в отношении участков трасс Рязань–Михайлов, Рязань–Спас-Клепики и Москва–Касимов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!