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Общество30 ноября 2021 8:37

Участок дороги «Золотого кольца» рязанского региона перейдет в федеральную собственность

«Это позволит улучшить ее состояние за счет федерального бюджета», — говорится в комментарии регионального минтранса
Антон ВОХЕЧ
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Внутренний туризм становится прерогативой федерального центра? Рязанские дороги "Золотого кольца" будет финансировать столица. Фото из архива "КП".

Внутренний туризм становится прерогативой федерального центра? Рязанские дороги "Золотого кольца" будет финансировать столица. Фото из архива "КП".

Дорога между населенными пунктами Кобылинка и Верещугино в Клепиковском районе в скором времени станет федеральной - об этом представитель регионального минтранса сообщил на губернатора Николая Любимова в соцсети «ВКонтакте».

Временной мерой по приведению автотрассы в надлежащее состояние летом 2021 года стали работы по ликвидации аварийных выбоин и просадок. Причина передачи в собственность федералов банальна: область не справляется с финансированием масштабных работ по ремонту и содержанию.

Напомним, что ранее аналогичная процедура была проведена в отношении участков трасс Рязань–Михайлов, Рязань–Спас-Клепики и Москва–Касимов.

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