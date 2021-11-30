Власти Рязани сообщили о деревопаде в десятке мест и об усилении ветра

К счастью, упавшие деревья и крупные ветви никого не придавили. Однако пострадали автомобили.

Информация о поваленных ветром деревьях и ветках поступила городским службам из 10 мест. Об этом пресс-служба администрации Рязани сообщила утром 30 ноября.

В числе прочих это следующие адреса: ул. Энгельса, 33/9, ул. Забайкальская, 9, ул. Островского, 7, Касимовское шоссе, 29/1 и 23, ул. Тимакова, 22. Также «деревопад» произошел на улице Полевой и Михайловском шоссе, где накрыло проезжие части, возле переезда на улице Соколовской и у станции «Лесок».

«Поврежден один автомобиль на улице Семашко», - добавили в администрации со ссылкой на дежурного ГОиЧС.

На изгибе улицы Ситниковской, напомним, дерево рухнуло на два автомобиля. Это место, видимо, власти и определили как Михайловское шоссе.

Кроме того, администрация Рязани предупредила о дальнейшем усилении ветра. Метеорологи прогнозируют порывы до 23 м/с.