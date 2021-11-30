Ушел из жизни Геннадий Сафонкин, музыкант, гордость Рязанской земли.

27 ноября 2021 не стало Геннадия Семеновича Сафонкина - аккомпаниатора, руководителя песенного ансамбля «Музыкальные узоры» Турлатовского Дома культуры Рязанского района. Это был увлеченный, талантливый специалист, высококвалифицированный сотрудник, который проработал в культуре более 45 лет.

Как отметили в Рязанском научно-методическом центре народного творчества, Геннадий Семенович был неравнодушным и инициативным специалистом, который стремился использовать передовые технологии и опыт работы с новейшими разработками в сфере культуры.

Геннадий Сафонкин родился в Чучковском районе. Там же начал свою профессиональную деятельность в 1974 году в должности заведующего автоклубом Чучковского отдела культуры.

С 1982 по 1987 год был директором Чучковского районного Дома культуры.

В 1993 году являлся художественным руководителем и культорганизатором Инякинского Дома культуры (Шиловский район), где проработал более 15 лет.

С 2009 года Геннадий Семенович работал в Турлатовском сельском Доме культуры аккомпаниатором и руководителем песенного ансамбля.

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