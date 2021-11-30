В пяти районах Рязанской области отключат электроэнергию 30 ноября

30 ноября в графике плановых отключений «Рязаньэнерго» оказались населенные пункты в пяти районах. По крайней мере, по состоянию на 8:30, потому что энергетики в течение суток могут дополнять список.

Более десятка населенных пунктов лишатся одного из благ цивилизации на несколько часов. Одни – с 9:00, другие – с 9:59, как это указано на сайте филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье».

Кроме того, второй день нет света селе Курбатово Кораблинского района. Восстановить подачу электричества здесь, как и везде, планируют к 17:00 30 ноября.

График отключений электроэнергии на 30 ноября по состоянию на 8:30:

С 9:00 до 17:00

- Михайловский район: д. Толмачевка, д. Наталинка;

- Старожиловский район: с. Вороново;

- Захаровский район: п. совхоза Смена, д. Захаровские Дворики.

С 9:59 до 16:59

- Рязанский район: с. Картаносово, п. Поповка, с. Борисково, д. Деулино;

- Спасский район: с. Бельское, д. Велье-Родионовка, с. Кидусово.