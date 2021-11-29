За отставку «расстрельного» депутата Владимира Сидорова проголосовали более 2 тысяч человек.

На сайте change.org несколько дней назад появилась петиция за отставку депутата Рязанской областной Думы Владимира Сидорова после его скандальных слов о расстреле. Автором петиции выступила некая Полина Канашова.

Отметим, что девушка исковеркала слова депутата. В петиции дама указала, что Сидоров, «предложил решить проблему вакцинации в РФ - расстрелами несогласных». Это не так, депутат предложил расстреливать только тех, кто покупает и продает сертификаты о вакцинации.

«Считаю абсолютно неприемлемыми такие обращение! Фактически это является призывом к насилию в отношении конкретной группы людей», - подчеркнула автор петиции.

К настоящему моменту поддержали петицию о лишении мандата депутата Сидорова 2288 человек.

Ранее рязанцы предложили отправить Владимира Сидорова в психиатрическую больницу или наградить. Ваше мнение?

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