Автобус №10 в Рязани будет теперь ходить до поселка Семчино

1 декабря 2021 года в Рязани изменится путь следования автобусов №10. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации. По информации властей, маршрут десятки продлили до конечно остановки «поселок Семчино».

Ранее конечная остановка автобуса №10 была на «Телезаводе».

Кроме того, власти восстановили пассажирские перевозки по маршруту №45, автобусы которого будут ходить от остановки «улица Большая, 90» до микрорайона №1 Дашково-Песочни (читать подробнее).

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