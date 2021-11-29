Автобус №10 в Рязани будет теперь ходить до поселка Семчино

1 декабря 2021 года в Рязани изменится путь следования автобусов №10. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации. По информации властей, маршрут десятки продлили до конечно остановки «поселок Семчино».
Ранее конечная остановка автобуса №10 была на «Телезаводе».
Кроме того, власти восстановили пассажирские перевозки по маршруту №45, автобусы которого будут ходить от остановки «улица Большая, 90» до микрорайона №1 Дашково-Песочни (читать подробнее).
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