Ушел из жизни гендиректор Ряжского авторемонтного завода Юрий Калмыков.

В Рязанской области скончался генеральный директор Ряжского авторемонтного завода Калмыков Юрий Павлович (читать подробнее).Причина смерти почетного жителя Ряжска не сообщается. Где пройдут похороны и прощание, также пока неизвестно.

«Я хорошо помню 90- годы, когда все рушилось, закрывалось, продавалось... Юрий Павлович сохранил завод, а для нашего маленького городка это градообразующее предприятие, - пишет местная жительница Светлана Сурина. - А как он помогал всем, кто к нему обращался за помощью… Главный спонсор спортшколы №4, футбольной команды «Спартак», ДДЮ, всего не перечислить. С ним ушла целая эпоха... Скорблю вместе с родными и близкими».

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