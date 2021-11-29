Сильные осадки выпадут в Рязанской области ближайшей ночью

Мощный заряд осадков ждет Рязанскую область 30 ноября. Прежде всего, в ночное время – в виде дождя, который местами обещает быть сильным.

Дождь и мокрый снег, но уже по количеству умеренные, продолжатся и днем. Об этом говорится в информации, опубликованной региональным ГУ МЧС со ссылкой на Рязанский ЦГМС.

«Местами гололед, налипание мокрого снега, гололедица. Ночью порывы [ветра] 13-18 м/с, днем местами порывы 17-22 м/с», - говорится в тексте метеопредпреждения.

По данным Метеовестей, погоду изменит балканский циклон «Бенедикт». Например, в столицу он может принести аномальное количество осадков – до 30% месячной нормы за последние сутки календарной осени.