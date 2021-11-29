В Наташином парке установили пластмассовую новогоднюю ель.

29 ноября в Верхнем городском парке (Наташином парке) начали украшать 12-метровую новогоднюю ель, которую установили в минувшие выходные.

На пластмассовое дерево навесили красные, синие, золотистые и серебристые шары. Кроме того, украсят и светодиодную макушку.

«На елке появилась гирлянда, ее подключат чуть позже, вместе с остальным новогодним освещением», - говорится в сообщении пресс-службы администрации Рязани.

Чиновники начали украшать дерево разноцветными шарами.

Отметим, что в Наташином парке до сих пор не закончилось благоустройство. Ранее чиновники спилили огромное количество деревьев, начали сажать новые (читать подробнее с фото).

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