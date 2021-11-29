Не стало Юрия Калмыкова – человека, который поднял Ряжский АРЗ на новый уровень в России.

Скончался Калмыков Юрий Павлович, Почетный гражданин Ряжска, генеральный директор Ряжского авторемонтного завода. Печальную весть принес глава Ряжского района Рязанской области Андрей Насонов.

По словам районного чиновника, Юрий Калмыков всю жизнь посвятил любимому делу, пройдя путь от инженера-конструктора до директора предприятия.

«Юрий Павлович был талантливым руководителем, который не только сумел сохранить предприятие в тяжелые годы перестройки, но и вывел "Ряжский АРЗ" на новый уровень», - говорится в некрологе.

В настоящее время предприятие является современным промышленным заводом коммунального машиностроения России.

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