29 ноября в Рязанской области выявлено 234 случая COVID-19

В понедельник, 29 ноября, в Рязанской области подтверждено 234 новых случая COVID-19. Показатель суточной заболеваемости продолжает идти на спад. Таким образом, за полтора года заболевание подтвердилось у 55 260 рязанцев.

Поправились за сутки 230 человек. Всего перенесли заболевание за время пандемии 45 697 человек.

Летальную статистику пополнили еще 18 фамилий. Всего пандемия в Рязанской области, по официальным данным, унесла жизни 1948 человек.

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