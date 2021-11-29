Драка не допущенного в «Премьер» рязанца с охранником попала на видео

Рязанца скрутили в ТРЦ "Премьер" скрутили за драку, которую он устроил.

Конфликт, произошедший 26 ноября в ТРЦ «Премьер», попал на видео. Как оказалось, посетитель, которого не пропустили внутрь без QR-кода, ударил охранника (и не один раз). Этому предшествовала словесная перепалка.

Запись с камеры видеонаблюдения в «Премьере» опубликовал РЗН.инфо. В какой-то момент посетитель направился к выходу, но через мгновение (по-видимому, после слов охранника) развернулся, ударил оппонента головой, а затем и рукой, повалив на пол.

Как сообщали пользователи соцсетей ранее, мужчину скрутили и увели для дальнейших разбирательств внутрь ТРЦ. Интересно, что до полиции дело так и не дошло:

«Заявлений не поступало», - прокомментировали в пресс-службе УМВД по Рязанской области.