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Происшествия29 ноября 2021 8:50

Драка не допущенного в «Премьер» рязанца с охранником попала на видео

Обмен «любезностями» при проверке QR-кодов посетитель перевел в рукоприкладство. Впоследствии его скрутили
Источник:kp.ru
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Рязанца скрутили в ТРЦ "Премьер" скрутили за драку, которую он устроил.

Рязанца скрутили в ТРЦ "Премьер" скрутили за драку, которую он устроил.

Конфликт, произошедший 26 ноября в ТРЦ «Премьер», попал на видео. Как оказалось, посетитель, которого не пропустили внутрь без QR-кода, ударил охранника (и не один раз). Этому предшествовала словесная перепалка.

Запись с камеры видеонаблюдения в «Премьере» опубликовал РЗН.инфо. В какой-то момент посетитель направился к выходу, но через мгновение (по-видимому, после слов охранника) развернулся, ударил оппонента головой, а затем и рукой, повалив на пол.

Как сообщали пользователи соцсетей ранее, мужчину скрутили и увели для дальнейших разбирательств внутрь ТРЦ. Интересно, что до полиции дело так и не дошло:

«Заявлений не поступало», - прокомментировали в пресс-службе УМВД по Рязанской области.