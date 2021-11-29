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Здоровье29 ноября 2021 8:45

Случаи COVID-19 выявлены в 94 рязанских учебных заведениях

Такие данные приводит оперативная группа
Источник:kp.ru
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Противоэпидемические мероприятия проводятся в 94 образовательных учреждениях Рязанской области. Такую статистику 29 ноября представила оперативная группа при региональном правительстве.

Из-за единичных случаев COVID-19 карантины введены и продолжают действовать в отдельных классах и группах 52 школ, 26 детских садов, трех высших и 13 средних учебных заведений.

Сама по себе цифра 94 мало о чем говорит. К примеру, 8 ноября сообщалось об ограничениях в 66 учебных заведениях региона, а в октябре – об ограничениях в 109 учебных заведениях. Данные не коррелируются с волновой динамикой суточной заболеваемости.