29 ноября в список жертв коронавируса внесли 18 рязанцев

В понедельник, 29 ноября, министерство здравоохранения Рязанской области подтвердило смерть от COVID-19 еще 18 человек. Вместе с тем в оперативной группе уточнили, что скончались они еще в сентябре 2021 года. До настоящего времени проводились подтверждающие судебно-медицинские экспертизы.

Речь идет о 12 женщинах – 61 год, 65 лет, 67 лет, 69 лет, 72 года, 74 года, 79 лет, 80 лет, 83 года, 84 года, 85 лет, 85 лет. И шести мужчинах – 64 года, 68 лет, 72 года, 73 года, 84 года, 84 года.

Всего пандемия в Рязанской области, по официальным данным, унесла жизни 1948 человек.