Восемь человек погибли в ДТП с участием автобусов в 2021 году в Рязанской области

В 2021 году в Рязанской области произошло 53 ДТП с участием водителей автобусов. В результате происшествий восемь человек погибли и 123 получили различные травмы. Об этом сообщает УМВД России по Рязанской области.
На днях полицейские вновь проверили состояние автобусов в Рязани и области: техническое состояние, оборудование маршруток, соблюдение правил перевозки людей.
Всего в этом году инспекторы выявили более 450 нарушений Правил дорожного движения со стороны водителей автобусов из них - 100 неисправностей и четыре автобуса отправились на штрафстоянку, так как их эксплуатация была запрещена.
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