Рязанский приборный завод выпустил в свет юбилейный сборник произведений заводских литераторов «Волна»

Фото: ГРПЗ.

При поддержке Государственного Рязанского приборного завода (входит в АО «КРЭТ» Госкорпорации Ростех) издан пятый по счету сборник «Волна» со стихами и прозой членов одноименного заводского литературного объединения. Книга приурочена к 20-летию литобъединения.

В сборник «Волна» включено более ста восьмидесяти поэтических и прозаических произведений, принадлежащих перу двадцати авторов. Издание состоит из пяти тематических рубрик: «Стихи и проза», «Дебют», «О родных и о войне», «Детям», «Публицистика».

Во вступительном слове к изданию генеральный директор АО «ГРПЗ» Борис Виноградов, подчеркивая уникальность заводского коллектива «Волна», отметил: «Он объединяет людей, увлеченных литературным творчеством. Большинство из них долгие годы трудились на предприятии, а некоторые работают и сейчас. И здесь неважно, кто ты по профессии: руководитель, инженер или рабочий, главное – желание с помощью художественного слова рассказать о том, что волнует, раскрыть свой взгляд на людей, на жизнь, на мир и при этом постоянно совершенствоваться в своем мастерстве, оттачивать поэтический слог и прозаический стиль, щедро делиться с товарищами по перу своими литературными приемами и секретами. Всех наших заводских поэтов и прозаиков отличает завидный творческий энтузиазм и энергичная общественная литературная деятельность». Борис Романович пожелал юбилейному сборнику «Волны» обрести своего читателя, а его авторам – новых источников вдохновения для интересных, ярких, содержательных и по-настоящему талантливых произведений.

Литературное объединение «Волна» Государственного Рязанского приборного завода создано в ноябре 2001 года Дмитрием Аравиным. Он проработал на заводе без малого 50 лет, являлся членом Союза писателей России и руководил содружеством вплоть до своей кончины в январе 2021 года.

Заводские литераторы печатались в пяти коллективных сборниках «Волна», поэтическом издании «Благодарной памяти эхо…», энциклопедиях «Победители», «Они приближали Победу», подготовленных Государственным Рязанским приборным заводом. На их счету – многочисленные авторские книги и публикации в газетах, журналах, альманахах, а также участие в разнообразных творческих конкурсах, фестивалях, проектах.

В настоящее время литературное объединение «Волна» Государственного Рязанского приборного завода возглавляет ветеран труда завода, член Союза российских писателей Ольга Сидорова (Ершова).