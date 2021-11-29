Отправить в психушку или наградить: как реагировать на «расстрельное» высказывание депутата?

23 ноября на заседании Рязанской областной Думы во время обсуждения законопроекта о расширении действия QR-кодов депутат Владимир Сидоров под влиянием эмоций призвал к расстрелу тех, кто покупает сертификаты о вакцинации. Коллеги депутата поначалу никак не отреагировали на его речь. Однако после того, как история обрела общероссийскую известность, вынуждены были его осудить. Сам Владимир Карпович, поначалу, пытался довольно нелепо оправдываться. Затем от его имени пресс-служба Думы распространила извинение.

Прошла почти неделя, первые страсти улеглись. Кому-то могло показаться, что ситуация подзабылась, никаких санкций уже не последует. Вот именно сейчас, на холодную голову, мы приглашаем наших читателей высказать свое отношение к случившемуся и принять участие в голосовании.

Как нужно поступить с депутатом Владимиром Сидоровым, призвавшим расстреливать сограждан за купленные сертификаты о вакцинации?

Возможен выбор нескольких вариантов:

- Лишить депутатского мандата, запретить занимать государственные посты в будущем;

- Отправить на психиатрическую экспертизу с возможным последующим лечением;

- Возбудить уголовное дело за публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности;

- Объявить благодарность за усердие в продвижении вакцинации, вручить государственную награду;

- Отправить пожизненным волонтером в мемориальный комплекс «Хатынь»;

- Оставить в покое, не мешать мечтать о расстрелах.

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