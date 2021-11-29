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Общество29 ноября 2021 5:57

Власти Рязани рассмотрят предложения по изменению четырех маршрутов

Это автобусы №№10, 11, 12 и 13
Источник:kp.ru
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Очередные предложения по изменению городских маршрутов прозвучали на заседании общественного совета при управлении транспорта администрации Рязани. Фото: vk.com/transportrzn

Очередные предложения по изменению городских маршрутов прозвучали на заседании общественного совета при управлении транспорта администрации Рязани. Фото: vk.com/transportrzn

Очередные предложения по изменению городских маршрутов прозвучали на заседании общественного совета при управлении транспорта администрации Рязани. Это автобусы №№10, 11, 12 и 13.

Что предлагается:

- автобусный маршрут №10, который недавно изменился, продлить до микрорайона Семчино, ныне конечная – Телезавод;

- конечную автобусов №11 перенести с площади Театральной в поселок Шлаковый;

- автобусный маршрут №12 организовать до остановки «1-й микрорайон» в Дашково-Песочне;

- автобусы №13 вместо улицы Ленина пустить по улице Маяковского через площадь Мичурина.

«Все озвученные предложения граждан будут проработаны, возможность их реализации будет рассмотрена более предметно», - отмечают представители властей по итогам заседания.