В бане, где обнаружили труп 66-летнего рязанца, нашли тайник с боеприпасами

По предварительным данным, первый выстрел дал осечку. Следователи Шиловского МСО продолжают проверку по факту обнаружения трупа в бане в Чучковском районе.

В селе Кистенево Чучковского района, в частной бане обнаружили тайник с боеприпасами. Об этом «КП-Рязань» сообщили в Следственном комитете.

Нашли гранаты и патроны во время доследственной проверки по факту обнаружения трупа 66-летнего местного жителя (фото).

По предварительным данным, мужчина застрелился. После инсульта пенсионер несколько лет мучился головными болями и неоднократно высказывал мысли об уходе из жизни. Так это или нет, установят следователи Шиловского МСО СУ СК России по Рязанской области во время доследственной проверки. По ее итогам решат, возбуждать уголовное дело или нет.

— Во время проверки мы выясним, откуда у погибшего обрез винтовки, а также боеприпасы, — рассказывает руководитель Шиловского МСО СУ СК России по Рязанской области Алексей Минашкин. — Возможно, мужчина был так называемым копателем, или это боеприпасы из заброшенной воинской части, которая находится недалеко. Проверка продолжается.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!