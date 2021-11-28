В ДТП на улице Спортивной в Рязани пострадали три человека

Фото: "ВКонтакте", "Подслушано у водителей Рязани".

В воскресенье, 28 ноября, примерно в половине одиннадцатого утра в Рязани на улице Спортивной произошло серьезное ДТП. По предварительным данным, 20-летняя девушка, управляя автомобилем Datsun, врезалась в автомобиль Renault Sandero, двигавшийся в попутном направлении. Второй иномаркой управлял 40-летний мужчина. После удара автомобили отбросило с дороги, и они врезались в фонарный столб.

В результате происшествия оба водителя, а также пассажир Renault Sandero – мужчина 1978 года рождения обращались за медицинской помощью. По факту ДТП проводится проверка.