Появились фотографии с места происшествия, где обнаружили труп 66-летнего рязанца. Трагедия произошла в Чучковском районе.

Появились фотографии из села Кистенево Чучковского района, где в одной из частных бань обнаружили труп 66-летнего местного жителя. По предварительным данным, пенсионер застрелился, но следователи Шиловского МСО продолжают проверку, чтобы установить все обстоятельства случившегося.

По предварительным данным, пенсионер застрелился, но следователи Шиловского МСО продолжают проверку.

Ранее сообщалось, что днем 27 ноября мужчина отправился в баню, прихватив с собой бутылку водки, закуску и стакан. Через некоторое время жена услышала хлопок и побежала к супругу. Там сидел, прислонившись к стене ее мертвый супруг, рядом лежал обрез винтовки (читать подробнее).

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