В одной из бань Чучковского района обнаружили труп 66-летнего мужчины с обрезом

Вечером 27 ноября в селе Кистенево Чучковского района обнаружили труп 66-летнего мужчины. Об этом «КП-Рязань» сообщили в Следственном комитете.

По предварительным данным, около 16:00 мужчина отправился в баню, прихватив с собой бутылку водки, закуску и стакан. Через некоторое время жена услышала хлопок и побежала в баню. Там сидел, прислонившись к стене ее мертвый супруг, рядом лежал обрез охотничьего ружья.

— По предварительным данным, произошло самоубийство, — рассказывает руководитель Шиловского МСО СУ СК России по Рязанской области Алексей Минашкин. — Более точно о причине смерти, а также о всех обстоятельствах случившегося можно будет сказать только после доследственной проверки.

На данный момент известно, что мужчина шесть лет назад перенес инсульт. Все эти годы у него были проблемы с головой, и он неоднократно высказывал мысли об уходе из жизни. На столе, за которым находился мужчина, обнаружили патрон с наколом (поврежден капсюль). Следователи предполагают, что этот патрон был вставлен в ружье первым, но по каким-то причинам не сработал. В любом случае, говорить, что произошло самоубийство, нельзя. Во время проверки следователи отработают все версии, чтобы выяснить все обстоятельства случившегося.

Позже появились фотографии с места обнаружения трупа (читать и смотреть подробнее).

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