28 ноября в рязанском минздраве подтвердили смерть от коронавируса 19 человек

В воскресенье, 28 ноября, министерство здравоохранения Рязанской области подтвердило смерть от COVID-19 еще 19 человек. Вместе с тем в оперативной группе уточнили, что скончались они еще в сентябре 2021 года. До настоящего времени проводились подтверждающие судебно-медицинские экспертизы.

Речь идет о девяти женщинах – 52 года, 63 года, 63 года, 64 года, 69 лет, 72 года, 72 года, 80 лет, 89 лет. И десяти мужчинах – 41 год, 45 лет, 46 лет, 60 лет, 65 лет, 71 год, 71 год, 75 лет, 75 лет, 90 лет.

Всего пандемия в Рязанской области, по официальным данным, унесла жизни 1930 человек.

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