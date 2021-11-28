В Рязанской области установили первый «Маяк памяти»

Надеемся, что в ближайшее время в регионе появятся еще аналогичные "Маяки памяти".

В субботу, 27 ноября, в Рязанской области на автодороге Рязань – Михайлов недалеко от населенного пункта Волдыревка открыли первый в регионе «Маяк памяти».

Здесь находится воинское захоронение радиста 17-й танковой бригады Кирилла Ивановича Колдобы. 27 ноября 1941 года примерно в половине четвертого дня советские танки Т-60, выполнявшие разведку в сторону Захаровского района, ошибочно подверглись налету советской авиации. Радист Колдоба (1920 г.р.) получил смертельные ранения…

До 2009 года захоронение рядом с дорогой Рязань – Михайлов было безымянным. Затем благодаря поисковой работе журналистов «Комсомольской правды» Евгения Баранцева и Александра Барашина, а также региональной «Книги Памяти» удалось установить имя, покоившегося здесь красноармейца.

Идя установить на данном месте «Маяк памяти» – так официально называются таблички-указатели воинских захоронений – принадлежит Александру Барашину. Своими мыслями в июне этого года он поделился с дочерью Героя Советского Союза, танкиста Андрея Серебрякова Людмилой Серебряковой. Спустя несколько месяцев спустя – в 80-ю годовщину со дня трагической гибели Ивана Колбоды – у его захоронения появился первый в регионе «Маяк памяти».

Старый памятник-пирамидка и новый, установленный несколько лет назад.

В мероприятии приняли участие официальные лица – в том числе главный федеральный инспектор по Рязанской области аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе Михаил Максимов и заместитель министра по делам территорий и информационной политики Иван Ушаков.

В память о защитнике Рязанской земли к его могиле легли живые цветы.