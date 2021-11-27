Губернатор Любимов раскритиковал чиновников: Отписки, проволочки, переделки, откровенные ляпы в работе

Губернатор Любимов объявил о начале новой эры во всех сферах.

27 ноября глава Рязанского региона Николай Любимов во время очередного форума раскритиковал профессиональную компетенцию своих подчиненных – чиновников областного правительства.

— Отписки, проволочки, переделки, откровенные ляпы в работе говорят о недостаточном уровне компетенций в вопросах постановки целей, формулировании задач и определении приоритетов, — сказал Любимов и признался, что в «общей массе нет устойчивых навыков выявления корневой проблемы.

По словам губернатора, вся система управления в Рязанской области нуждается в пересмотре и кардинальном изменении.

— Вынужден признать отсутствие эффективного межведомственного взаимодействия, — заявил глава региона и сообщил, что на всех уровнях и во всех сферах у нас [в правительстве Рязанской области] начинается новая эра.

— Сегодня мы все будем учиться работать по новым принципам: мы будем учиться обнаруживать проблемы, учиться не утаивать их, находить эффективные пути решения, — объявил Любимов.

На этом же форуме губернатор пообещал выложить в открытый доступ прямой телефон министра здравоохранения Андрея Прилуцкого, чтобы он сам объяснял людям, почему так долго делают в регионе результаты ПЦР-тестов (читать подробнее).

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