СК проводит проверку по факту отравления рязанской семьи угарным газом

Следственный комитет организовал доследственную проверку по факту отравления угарным газом в квартире многоэтажного дома двоих взрослых и двоих детей.

Напомним, что инцидент произошел 27 ноября в доме №10 по улице Белякова (Рязань). Пострадавших с признаками отравления угарным газом доставили в больницы.

Московский межрайонный следственный отдел города Рязань СУ СК России по Рязанской области по данному факту проводит проверку. Устанавливаются обстоятельства произошедшего. Оцениваются действия должностных лиц, ответственных за газовое оборудование.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

На окраине Рязани четыре человека отравились угарным газом, из них – двое детей

В настоящее время специалисты выясняют причину происшествия (подробности).