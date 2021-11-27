В Рязани от коронавируса скончался мужчина, которому было всего 37 лет

В субботу, 27 ноября, министерство здравоохранения Рязанской области подтвердило смерть от COVID-19 еще 20 человек. Вместе с тем в оперативной группе уточнили, что скончались они еще в августе и сентябре 2021 года. До настоящего времени проводились подтверждающие судебно-медицинские экспертизы.

Речь идет о 71-летней мужчине и четырех женщинах (65 лет, 72 года, 73 года, 92 года), скончавшихся в августе. Также в списке 15 сентябрьских жертв. Это девять мужчин – 37 лет, 52 года, 54 года, 56 лет, 62 года, 63 года, 66 лет, 74 года, 77 лет и шесть женщин – 54 года, 73 года, 75 лет, 78 лет, 89 лет.

Всего пандемия в Рязанской области, по официальным данным, унесла жизни 1911 человек.