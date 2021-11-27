Теплее, чем прогнозировалось: в Рязани в воскресенье потеплеет до +4 Фото: Михаил ФРОЛОВ

В воскресенье, 28 ноября, в Рязани и области ожидается облачная погода, ночью небольшие, а местами умеренные осадки, сообщает ГУ МЧС России по Рязанской области, основываясь на данных метеорологов.

Днем в воскресенье возможны небольшие осадки, а местами гололедица.

Ветер южный и юго-восточный, порывами до 17 метров в секунду.

Температура воздуха по Рязанской области ночью -2…+3 градуса, а днем +1…+6 градусов. Это немногим больше, чем прогнозировали на 28 ноября специалисты центра «Фобос». По их прогнозом, в воскресенье температура не поднимется выше 4 градусов тепла. Как бы там ни было, все более кажется вероятным народный прогноз от преподобного Федора Студита. Скорее всего, первый день календарной зимы рязанцы встретят без снега.

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