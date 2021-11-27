На Северной окружной дороге произошло ДТП – временно парализовало движение

Субботним днем 27 ноября Северной окружной дороге в Рязани произошло ДТП. сообщается в паблике «ДТП | Аварии | Рязань».
По словам автора сообщения, на Северной окружной столкнулись два легковых автомобиля - Volkswagen Polo и «Жигули» девятой модели.
«Из-за аварии движение на Северной окружной дороге затруднено», - говорится в сообщении.
Отметим, что согласно сервису «Яндекс. Пробки» по состоянию на 27 ноября 18:05, движение на указанном участке свободно.
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