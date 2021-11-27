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Происшествия27 ноября 2021 14:55

Под Рязанью на трассе перевернулась фура – ее поднимают краном

На месте происшествия в Клепиковском районе работает полиция
Источник:kp.ru
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Днем 27 ноября в Рязанской области перевернулась фура. Видео с места происшествия выложили в паблике Rzn_Life. Все произошло в Клепиковском районе, недалеко от села Криуша.

«В настоящее время фуру пытаются поднять краном. На месте работают сотрудники ГИБДД», - говорится в сообщении.

По предварительным данным, в результате дорожно-транспортного происшествия никто не пострадал.

Подробности случившегося уточняются.

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