На окраине Рязани четыре человека отравились угарным газом, из них – двое детей

Днем 27 ноября на окраине Рязани угарным газом отравилась молодая семья. Произошло все на улице Белякова в военном городке Дягилево. Об этом сообщает Yа62 со ссылкой на источник в экстренных службах.
По данным портала, отравились 36-летние мужчина и женщина, а также девочки – девяти и пяти лет.
Предварительная причина происшествия – забитый дымоход.
В настоящее время все пострадавшие госпитализированы. Проходит проверка, чтобы установить все обстоятельства случившегося.
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