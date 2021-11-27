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Происшествия27 ноября 2021 13:23

На окраине Рязани четыре человека отравились угарным газом, из них – двое детей

В настоящее время специалисты выясняют причину происшествия
Источник:kp.ru
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Днем 27 ноября на окраине Рязани угарным газом отравилась молодая семья. Произошло все на улице Белякова в военном городке Дягилево. Об этом сообщает Yа62 со ссылкой на источник в экстренных службах.

По данным портала, отравились 36-летние мужчина и женщина, а также девочки – девяти и пяти лет.

Предварительная причина происшествия – забитый дымоход.

В настоящее время все пострадавшие госпитализированы. Проходит проверка, чтобы установить все обстоятельства случившегося.

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