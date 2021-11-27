Из-за колбасы с африканской чумой на Пятой базе в Рязани ввели строгий карантин

Губернатор Рязанской области Николай Любимов ввел в Рязани карантин в связи с обнаружением африканской чумы свиней на территории Пятой базы на улице Шабулина. Соответствующее постановление опубликовано 26 ноября.

Ранее сообщалось, что в одном из холодильников 5-й базы находилась партия колбасы из республики Чувашия (подробнее о производителе). Специалисты Россельхознадзора отобрали пробы и отправили их на исследование в лабораторию, где выявили ДНК африканской чумы свиней (АЧС).

В ближайшее время всю партию уничтожат, а на территории Пятой базы объявлен карантин (подробно о месте введения карантина).

Срок карантина десять суток.

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