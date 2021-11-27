Убивать не хотел, только порезать: рязанец не признал вину в покушении на убийство бывшей жены

Следственный комитет предъявил обвинение 43-летнему жителю Кораблинского района, который покушался на убийство бывшей жены, работницу социальной службы. Об этом «КП-Рязань» сообщили в ведомстве.

— Обвиняемый вину не признал, но факт нанесения ножевых ранений не отрицает, — комментирует следователь по особо важным делам Кораблинского МСО СУ СК России по Рязанской области Максим Сеничкин. — По его словам, бил женщину он из ревности, но убивать не хотел, только нанести повреждения. В целом во время допроса он был немногословен.

В настоящее время обвиняемый находится в СИЗО, по ходатайству следователя суд взял мужчину под стражу до 25 января 2022 года включительно. Расследование уголовного дела продолжается.

Покушение на убийство произошло вечером 22 ноября в одном из селений Кораблинского района. Во время прогулки с собакой на 35-летнюю работницу социальной службы с ножом напал ее бывший муж (читать подробнее).

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