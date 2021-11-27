В больницах Рязани с каждым днем становится все меньше пациентов, зараженных коронавирусом. Фото: Олег ЗОЛОТО

В больницах Рязани и области находятся 1130 человек, больных коронавирусом. Это на девять человек меньше, чем сутками ранее. Такие данные приводит опергруппа по состоянию на 26 ноября 18:00.

Состояние 85 (-3 в сравнении с сутками ранее) человек врачи оценивают как удовлетворительное, 845 (-4) пациентов - средней степени тяжести. В тяжелом состоянии находятся 200 (-2) человек, из них 34 (+1) подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

«Остальные рязанцы, зараженные коронавирусом, болеют в легкой форме. Все они находятся на карантине и лечатся дома под постоянным наблюдением врачей», - уверяют в оперативной группе.

Отметим, что с 22 ноября началось снижение количества больных в рязанских больницах. Либо выздоравливают и выписываются, либо умирают по 8-11 человек в день. Самый ощутимый скачок произошел 25 ноября, количество пациентов снизилось сразу на 62 человека. По крайней мере такие цифры приводят чиновники опергруппы.

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