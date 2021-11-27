В Рязани выдают электронные сертификаты на средства реабилитации

В Рязани состоялся «круглый стол» на тему: «В ногу со временем. Цифровые технологии государственных услуг». Мероприятие организовали специалисты рязанской ФСС совместно с «КП-Рязань». Представителям рязанских компаний и СМИ рассказали об инновационных социальных сервисах. В том числе – об опыте использования рязанцами электронных сертификатов на покупку реабилитационных средств.

Они не являются заменой получения государственной поддержки традиционным способом. Электронный сертификат становится, скорее, новым платежным документом в алгоритме получения инвалидом восстановительных средств или услуг. Цифровой документ привязывают к банковской карте покупателя. Но средства на покупку резервируют в Федеральном казначействе. После выбора необходимого товара или услуги деньги поступают напрямую продавцу.

По словам заместителя управляющего рязанской ФСС Оксаны Ивановой, это позволяет избежать нецелевого использования средств. Она же говорит о возможностях в дальнейшем использовать сертификат при покупках на крупнейших маркетплейсах. Если выделенных денег не хватает, возможно произвести доплату собственными сбережениями. Также можно вернуть продавцу товар, если он не подошел покупателю. Цифровой сертификат на покупку реабилитационных средств опробовали в пяти регионах России. В Рязани его оформили пока только двое жителей.