Мэру Елене Сорокиной пожаловались на лужу в центре Рязани

26 ноября во время личного приема к мэру Рязани Елене Сорокиной обратилась одна из местных жительниц, которая пожаловалась на «собирающуюся лужу» в центре города. Речь шла об участке улицы Горького на перекрестке с улицей Введенской. Именно там на тротуаре регулярно и «собирается лужа».
Глава городской администрации поручила управлению благоустройства города «устранить эту ситуацию». Устранять проблему начнут в этом году, насколько позволит погода, а окончательно ликвидируют лужу и причины ее появления в следующем году, как только наступят «устойчивые положительные температуры».
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