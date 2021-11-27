Мэру Елене Сорокиной пожаловались на лужу в центре Рязани

26 ноября во время личного приема к мэру Рязани Елене Сорокиной обратилась одна из местных жительниц, которая пожаловалась на «собирающуюся лужу» в центре города. Речь шла об участке улицы Горького на перекрестке с улицей Введенской. Именно там на тротуаре регулярно и «собирается лужа».

Глава городской администрации поручила управлению благоустройства города «устранить эту ситуацию». Устранять проблему начнут в этом году, насколько позволит погода, а окончательно ликвидируют лужу и причины ее появления в следующем году, как только наступят «устойчивые положительные температуры».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!