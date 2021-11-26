Главврач рязанской ОКБ: По защите от коронавируса «Спутник» уступил только «Модерне»

Главврач рязанской ОКБ Андрей Карпунин обратился к антиваксерам и сообщил, что российская вакцина "Спутник" по защите от коронавируса уступает только европейской "Модерне".

Главный врач рязанской ОКБ Андрей Карпунин обратился к антиваксерам – тем, кто выступает против вакцинации от коронавируса. Главврач процитировал выдержки из статьи научного журнала Clinical Microbiology and Infection.

Карпунин привел в пример жителей Венгрии, которые «имеют возможность привиться разными вакцинами». В распоряжении венгерского здравоохранения две мРНК вакцины: Pfizer и Moderna (все США), две векторные: Astra Zeneca (англо-шведская компания) и «Спутник V» (Россия), а также инактивированная вакцина «Синофарм» (Китай).

Как отметил рязанский специалист, это дало возможность венгерским ученым провести масштабное исследование прививочной кампании, в котором участвовали 3,7 млн человек.

«По защите от заболеваемости «Спутник» уступил только Moderna, а по защите от смертности оказался лидером», - отметил главный врач рязанской ОКБ, но не уточнил, что у рязанцев, как и в целом у жителей России нет выбора, какую вакцину выбирать.

Ранее Андрей Карпунин написал заявление в полицию на рязанцев, которые, по его мнению, оскорбляют его и клевещут (читать подробнее).

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