За неделю в региональную общественную приемную партии «Единая Россия» обратились 15 человек

В рязанской региональной общественной приемной партии «Единая Россия» подвели итоги работы за неделю.

- С 22 по 26 ноября к нам поступило 15 обращений от жителей: о записи на вакцинацию и наличии вакцины от коронавируса, получении разрешения на торговлю, назначения пособий, освещения двора многоквартирного дома, – рассказала руководитель региональной общественной приемной партии «Единая Россия» Татьяна Панфилова. Она добавила, что работа ведется в дистанционном формате.

Также на этой неделе рязанцы обратились с жалобой на бездействие управляющей компании, в результате чего в подъезде многоквартирного дома появился неприятный запах.

- Все вопросы взяты в работу, по ряду из них заявители получили удовлетворившие их консультации, — отметила Татьяна Панфилова.

Продолжилась работа и по обращениям, поступившим в приемную ранее. В Скопине после запроса приемной в городскую администрацию восстановили участок дороги после ремонта канализационного коллектора.

- Жительница Михайлова, инвалид второй группы, обратилась с просьбой заасфальтировать пешеходную дорожку, ведущую к ее дому. Было направлено ходатайство в районную администрацию, в настоящее время участок отремонтирован с использованием асфальтобетонного гранулята. При формировании бюджета на 2022 год будет рассмотрена возможность асфальтирования дорожки, — сообщила координатор по работе с обращениями граждан исполнительного комитета Рязанского регионального отделения партии «Единая Россия» Елена Синица.

Положительно был решен вопрос жителей Спасского района. Они рассказали, что соседка самовольно построила сарай на муниципальной земле. После запроса партийной приемной была организована внеплановая проверка, которая подтвердила факты, изложенные в обращении. В настоящее время незаконная постройка снесена.

- С 1 по 10 декабря в регионе стартует Декада приемов граждан, приуроченная к 20-летию «Единой России». Уже сейчас можно записываться на приемы к сенаторам, депутатам всех уровней, главам и специалистам региональных министерств и ведомств, — напомнила Татьяна Панфилова.

Региональная общественная приемная продолжает работать в дистанционном режиме. Письменные обращения принимаются по почте (390000, г. Рязань, ул. Горького, д.49А), на электронный адрес op@ryazan.er.ru. Также его можно опустить в почтовый ящик, расположенный у входа в приемную. Уточнить необходимую информацию можно по телефонам (4912) 28-43-13, 28-43-23.