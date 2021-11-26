Губернатор Любимов изменил правила поведения при режиме повышенной готовности

Губернатор Рязанской области Николай Любимов внес изменение в постановление о правилах поведения граждан и организаций во время режима повышенной готовности.

Согласно документу, рязанцы, у которых есть противопоказания и соответствующий медицинский отвод от прививки, не будут обязаны предоставлять результаты ПЦР-теста.

Все торгово-развлекательные центры и другие организации обязаны соблюдать «запреты и ограничения, предусмотренные решением губернатора Рязанской области».

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