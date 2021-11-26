В Сасове на переходе легковушка на скорости сбила женщину с годовалым ребенком

Днем 25 ноября в городе Сасово легковой автомобиль сбил девушку с годовалым ребенком. О дорожном происшествии сообщает «Пресса».

По предварительным данным, около 16:30 напротив магазина №26, расположенного на проспекте Молодцова в микрорайоне Южный «Лада Калина» сбила 28-летнюю девушку, которая с годовалым ребенком по «зебре» переходила дорогу. За рулем легковушки находился 20-летний местный житель.

В результате дорожного происшествия девушку с ушибом локтевого сустава, бедра и ушибом головы доставили в больницу. Что касается ее годовалого сына, то у мальчика на верхней губе небольшая ссадина.

В настоящее время сотрудники полиции МО МВД России «Сасовский» Рязанской области проводят проверку по факту ДТП.

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