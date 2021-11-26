Скопин отметил 80-летие со дня освобождения от немецко-фашистских захватчиков

На этом месте в 1941 году были расстреляны немцами мирные жители Скопина. Издательство: "Пресса".

В пятницу, 26 ноября, в райцентре Скопин отметили знаковое событие – 80-летие со дня освобождение города от немецко-фашистских захватчиков. В этот день у памятника расстрелянным за суточную оккупацию местным жителям отслужили заупокойную литию и возложили к монументу живые цветы.

Скопин – один из первых советских городов, освобожденных в ходе битвы за Москву. И хотя события конца ноября на Скопинской земле не являлись началом победного контрнаступления, но послужили замечательным прологом для будущей победы!

Торжества продолжились во Дворце культуры – артисты погрузили зрителей в атмосферу военного времени – сообщает издательство «Пресса».

Выступая перед собравшимися, глава администрации Скопина Олег Асеев сказал:

- Мы гордимся, что наш город носит почетное звание «Город воинской доблести». Память о событиях ноября 1941 года мы обязаны чтить, хранить и передать ее нашим детям и внукам. Молодежь Скопина должна знать и помнить о тех страшных днях, о людях, которые ценой своих жизней освобождали наш город.

Живые цветы были возложены у стелы воздвигнутой в честь 84-й морской бригады, принимавшей участие в освобождении города, а также к вечному огню.

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