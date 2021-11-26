Министр здравоохранения Рязанской области Андрей Прилуцкий выступил за продление сертификатов для переболевших COVID-19. С таким предложением выступила зампред Правительства РФ Татьяна Голикова.

«Это связано с низкими показателями повторной заболеваемости. Мы видим это и в нашем регионе. Поэтому считаем, что решение разумное. И если его примут на федеральном уровне, мы его только поддерживаем», - заявил Прилуцкий издательству «Пресса».

Если верить официальным данным, доля переболевших коронавирусом повторно составляет 0,74%. Пока сертификаты у тех, кто перенес заболевание, действуют на протяжении шести месяцев.