Рязанский соцстрах рассказал о переходе на электронный больничный

Руководители рязанского отделения Фонда социального страхования совместно с редакцией «КП-Рязань» провели «круглый стол», на котором презентовали новые электронные сервисы. В частности, речь шла о повсеместном введении листков временной нетрудоспособности в электронном виде.

С 1 января 2022 года в силу вступает Федеральный Закон №126-ФЗ, согласно которому социальные пособия по болезни будут выплачивать автоматически. По словам заместителя управляющего ФСС в Рязанской области Михаила Лапицкого, переход к «проактивному» режиму выплат минимизирует человеческий фактор. Тем самым ошибки, которые ранее были неизбежны при оформлении бумажного «больничного», станут невозможными. Этому будет способствовать электронный документооборот между работодателями и соцстрахом.

Удобство электронного механизма социальных выплат уже оценило большинство рязанских организаций. На сегодняшний день в регионе более половины всех больничных оформляют в электронном виде. С практикой их оборота уже знакомы более 90% частных и государственных медицинских компаний. По словам управляющего рязанской ФСС Игоря Кудряшова, достичь таких результатов было непросто, особенно в районах. Не только по причине неприятия новшества, но зачастую из-за несоответствия материально-технической базы. Сегодня проблемные нюансы максимально отработаны, и к переходу на электронные больничные готовы все организации региона.