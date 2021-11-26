С каждым днем в Рязани будет все теплее и теплее – погода до конца ноября

Если в Рязани зима 2021-2022 будет аномально теплой, то дрозды-рябинники могут и не улететь на юг. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В субботу, 27 ноября, в Рязани и области ожидается облачная погода, ночью преимущественно без осадков, сообщает ГУ МЧС России по Рязанской области со ссылкой на метеорологов. Днем местами возможны небольшие осадки и гололедица.

В субботу ожидаются порывы южного и юго-восточного ветра до 17 метров в секунду.

Температура воздуха по Рязанской области ночью -4...+1 градус, а днем -2...+3 градуса.

По данным центра «Фобос», с каждым последующим днем температура воздуха в Рязанской области будет только повышаться: 28 ноября днем ожидается 4 градуса тепла, 29 ноября – 5 градусов тепла, 30 ноября – 7 градусов тепла.

Таким образом, в Рязани и области продолжает сбываться народный прогноз от преподобного Федора Студита (читать подробнее).

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